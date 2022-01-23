الصحة: تطعيم 170 ألف مواطن بلقاح كورونا داخل محطات السكة…

دوت الخليج – قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن حملة “معًا نطمئن.. سجل الآن”، المتمركزة في عدد من محطات القطار ومترو الأنفاق والأسواق التجارية، نجحت منذ انطلاقها شهر ديسمبر 2021 في تطعيم 170 ألف مواطن بلقاحات فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقد القائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مركز محطة سكة حديد أسوان، المخصص للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والذي تم تشغيله يوم الخميس 13 يناير الجاري، ضمن حملة “معًا نطمئن.. سجل الآن”.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطمأن على توافر أنواع لقاحات فيروس كورونا كافة في مركز محطة سكة حديد أسوان، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال سير عملية تطعيم المواطنين.

ووجه القائم بعمل وزير الصحة بضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات تلقي اللقاح، وفقا لتوصيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بما يساهم في رفع المناعة المجتمعية وحماية المواطنين ضمن إجراءات التصدي للجائحة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى الانتهاء من وضع 3 مراكز لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، في محطات السكة الحديد بمحافظات (المنيا، وأسيوط، وأسوان) خلال اليومين الماضيين؛ ليصل إجمالي عدد مراكز حملة «معا نطمئن» إلى 25 مركزًا.

وأوضح أن هذه المراكز موزعة إلى 7 في محطات السكة الحديد، و14 مركزًا في محطات مترو الانفاق، والتي شملت محطات (الشهداء، ومركزين في محطة السادات، والعتبة، العباسية، شبرا الخيمة، كلية الزراعة، جمال عبدالناصر، روض الفرج، حلوان، ألف مسكن، سعد زغلول، السيدة زينب)، بالإضافة إلى 4 مراكز داخل الأسواق التجارية والمولات.

وتابع عبد الغفار أن مراكز التطعيم بمحطات السكة الحديد ومترو الأنفاق، تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، موضحًا أن كل مركز يضم 4 فرق من (الفرق الطبية ومدخلي البيانات)، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التي تنظم توافد المواطنين مع الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى نشر التوعية الصحية بين المواطنين وحثهم على الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين ورفع المناعة المجتمعية.

أسبوع التوعية الصحية في الصعيد

وتابع أن الوزير أعلن خلال زيارته لمحافظة أسوان، عن إطلاق «أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر» وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وضمن المشروعات التنموية التي تشهدها محافظات الصعيد.

وأشار إلى إطلاق القوافل الطبية، والعيادات المتنقلة بالقرى والنجوع، للوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى النائية، وتقديم خدمات الكشف الطبي والعلاج بالمجان، ضمن مبادرات الصحة العامة التي أطلقها رئيس الجمهورية تحت شعار (100 مليون صحة).

وأضاف عبد الغفار أن فرق التواصل المجتمعي، تجوب جميع محافظات الصعيد خلال “أسبوع التوعية بصعيد مصر”؛ لتوعية المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من من الخدمات الصحية كافة، وتعريف المواطنين بتلك الخدمات الطبية والمتابعة الدورية من خلال قاعدة بيانات موحدة بما يساهم في الاهتمام بالصحة العامة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان تستهدف استدامة حملات التوعية الصحية لتكون بمثابة حلقة تواصل جيدة مع المواطنين، لإمدادهم بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظي؛ لتحقيق التواصل الدائم على أرض الواقع من خلال فرق التواصل المجتمعي، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، عن طريق توحيد الخدمات الصحية وربطها ببعضها البعض من خلال المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف الاهتمام بالصحة العامة لتحقيق أكبر استفادة للمواطن.

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.