أيمن سليمان: الصندوق السيادي ينحاز لطرح وطنية للبترول في…

دوت الخليج _ كشف أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن الانحياز لخيار الطرح في البورصة لشركتي الوطنية للخدمات البترولية والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه «صافي»، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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