مال وأعمال

خارطة طريق استمرار نمو الصادرات المصرية خلال 2022

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إسلام سالم _ حققت مصر خلال العام الماضي أكبر صادرات سلعية في تاريخها تخطت 32 مليار دولار، مقابل 25.4 مليار دولار في 2020.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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