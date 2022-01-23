وزير المالية: الانتهاء من سداد معظم المتأخرات لدى صندوق…

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاحنا فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في هذا الزمن القياسى، يبعث برسالة للعالم كله، بأن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، ورجالها المخلصين تستطيع تجاوز التحديات، وتغيير الواقع للأفضل في زمن قياسي، واستعادة الريادة فى مختلف المجالات، بالجهد والعمل الدؤوب، واصطفاف المصريين جميعًا على قلب رجل واحد، لتحقيق طموحاتهم فى التقدم والرخاء والازدهار والعيش الكريم.

منظومة التسجيل المسبق للشحنات أسهمت مع فى تقليص زمن الإفراج الجمركي

وقال الوزير، في حوار مفتوح مع المجتمع الملاحى والمجتمع التجارى خلال اللقاء الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وحضره الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك: «أقول لمجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، ومكوناته.. ضعوا أيديكم في أيدينا.. لنتجاوز معًا أى تحديات، ونسابق الزمن، لننطلق بمصر إلى مصاف البلدان المتقدمة، ونمضى معًا فى تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم».

نمضي معًا في تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم

أضاف الوزير، أن العالم يشهد فى أعقاب جائحة كورونا حالة من الاضطراب فى سلاسل التوريد، والارتفاع العام فى أسعار السلع، والتزايد الحاد فى معدلات التضخم، لتصل فى أمريكا 6,8% وهذا لم يحدث منذ نحو 40 عامًا؛ مما أدى إلى زيادة أسعار الفائدة، وهذا يعنى ارتفاع تكلفة التمويل، وأسعار القمح والبترول، وغيرهما.

وأوضح أنه رغم كل هذه التحديات العالمية الصعبة، فإن الدولة تعمل على توفير السلع وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتحسين الخدمات العامة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تخلق ملايين فرص العمل، بمراعاة المضي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى.

مشروعات ميكنة المنظومة الضريبية تضمن تحصيل حق الدولة فقط بما يرضى الله

أضاف معيط، أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، تحل الكثير من المشاكل التى تواجه المجتمع الضريبي؛ حيث إنها تُحد من تدخل العنصر البشري، بحيث لايكون هناك مجال للحديث عن التقديرات الجزافية، وتسهم في تسريع وتيسير الفحص الضريبي، ورصد التعاملات التجارية بصورة لحظية إلكترونيًا، بما يقلل من المنازعات الضريبية، ويجعل المجتمع الضريبي ليس في حاجة إليها.

بدأنا «الفاتورة الإلكترونية» بتسجيل 40 ألفًا يوميًا.. وارتفع الآن إلى 750 ألفًا

ونوه أن الميكنة تضمن تحصيل حق الدولة فقط بما يرضى الله، موضحًا أننا نمضي بنجاح فى تنفيذ مشروعات «رقمنة الضرائب» ومن المقرر الانتهاء منها جميعًا فى يونيه المقبل، وقد بدأنا تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بمتوسط تسجيل يومى لا يتجاوز 40 ألف فاتورة، ارتفع حاليًا إلى 750 ألف فاتورة، ومن المتوقع أن يصل إلى 2 مليون فاتورة يوميًا فى يونيه المقبل، وهذا يدفعنا إلى استكمال تطبيق مسيرة التطوير، بتطبيق الإيصال الإلكتروني، اعتبارًا من أول أبريل المقبل؛ بما يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي.

تطبيق الإيصال الإلكتروني أبريل المقبل .. يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي

أشار الوزير، إلى أن المنظومة الإجرائية الجديدة أسهمت فى تيسير رد ضريبة القيمة المضافة، في موعد أقصاه 45 يومًا، مؤكدًا أن الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ووجه بسرعة تفعيل مركز كبار الممولين بالإسكندرية؛ استجابة لطلب المجتمع التجارى.

وقال إنه مع نهاية العام المالى الحالي، سيكون قد تم الانتهاء من سداد معظم متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، ليتم بعد ذلك سداد «دعم التصدير» للشركات المصدرة أولاً بأول؛ على نحو يسهم فى توفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج.

لجنة من الجمارك و«MTS»، والمستوردين والغرفة التجارية و«بنوك مصر» والتوكيلات الملاحية لبحث آليات تقليص زمن الإفراج الجمركي

وقرر وزير المالية، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والمستوردين، والغرفة التجارية بالإسكندرية، واتحاد بنوك مصر، والتوكيلات الملاحية بحيث تجتمع فى وزارة المالية، للخروج بوثيقة توافقية تتضمن الآليات التنفيذية الواجب اتخاذها لتسريع وتيرة العمل بالتوكيلات الملاحية، على نحو ينعكس فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، داعيًا إلى مد العمل بالتوكيلات الملاحية حتى السادسة مساءً؛ للإسهام أيضًا فى سرعة إنهاء الإجراءات، وخفض زمن الإفراج.

لقاءات وزير المالية مع مجتمع الأعمال تُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار

وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، سعادته بهذا اللقاء، الذى يعكس حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتذليل العقبات، على نحو يُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع الصادرات.

وقال: «نحن كمجتمع أعمال نحرص على وضع أيدينا فى أيدى الحكومة خاصة وزارة المالية، لإنجاز أى مشروعات للتطوير والميكنة؛ لقناعتنا بأن هذه الجهود المثمرة تصب فى مصلحتنا جميعًا، وتسهم فى تقدم بلدنا».

«النافذة الواحدة» أسهمت في تبسيط وميكنة الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي

أضاف أن منظومة النافذة الواحدة، واستحداث المراكز اللوجستية، والتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، أسهمت جميعها فى تبسيط وميكنة الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، ونتفهم تمامًا أنه مع بدء تطبيق أى منظومة يكون هناك بعض التحديات، وهنا نوجه الشكر إلى الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، على جهودهما الملموسة فى تقديم الدعم الفنى، وتذليل العقبات».

وقال محمد المصيلحي، رئيس غرفة الملاحة، إننا سعداء جدًا بهذا اللقاء، معربًا عن تقديره لكل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك التى يتبناها وزير المالية، ومنها: تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية التى أسهمت مع منظومة النافذة الواحدة فى تقليص زمن الإفراج الجمركي.