رضوى السويفي: الدولة المصرية تتجه نحو الدعم النقدي في جميع…

إسلام سالم _ قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، إن جميع دول العالم اتجهت خلال الفترة الماضية إلى تقديم الدعم النقدي، وليس العيني أو السلعي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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