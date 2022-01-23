مال وأعمال

رضوى السويفي: الدولة المصرية تتجه نحو الدعم النقدي في جميع…

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إسلام سالم _ قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، إن جميع دول العالم اتجهت خلال الفترة الماضية إلى تقديم الدعم النقدي، وليس العيني أو السلعي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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