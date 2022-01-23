إنجي الديواني: رفع سعر الخبز السيناريو الأفضل لتغطية ارتفاع…

إسلام سالم _ قالت إنجي الديواني، مدير بحوث القطاع الاستهلاكي في بنك الاستثمار بلتون المالية القابضة، إنه على الأرجح سيتم تمويل تكلفة الوجبات المدرسية التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصل إلى نحو 7.7 مليارات جنيه، عبر خفض الدعم المخصص للخبز. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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