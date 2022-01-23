إسلام سالم _ تعكف الحكومة على دراسة عدة سيناريوهات تتعلق بإعادة هيكلة منظومة دعم الخبز بشكل كامل، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في المنظومة والتسعير والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

دخول اشتراك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملف.. السيناريو الأنسب لإعادة هيكلة منظومة دعم الخبز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.