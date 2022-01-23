محمد أبو باشا: تكافل وكرامة حلقة الوصل في تحول منظومة الدعم…

إسلام سالم _ قال محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن المواطنين اعتادوا على الدعم العيني بشكل كبير، خاصة أن المواطن يضمن الكمية والأحجام لأي سلعة أو منتج يحصل عليه، مشيرًا إلى أنه دائمًا ما يكون هناك تخوف لدى المواطنين بشأن الدعم النقدي، من حيث احتمالية عدم كفاية أموال الدعم لشراء نفس الكميات التي يحصل عليها في الدعم العيني. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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