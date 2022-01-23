وزير المالية السعودي: خطوات حثيثة لتحقيق التكامل الخليجي

العربية دوت نت – عقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، افتراضيا الاجتماع الاستثنائي الـ115 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، برئاسة وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان.

واستعرض الوزراء خلال الاجتماع التقدم المحرز في الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعوا على القرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى في دورته الـ42 وخطة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي.

وتناول الاجتماع توصيات هيئة الاتحاد الجمركي، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك، مع آليات تنفيذها وفق الخطط المعتمدة، وبما يخدم المصالح المشتركة.

كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهادفة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

من جانبه، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إنّ هنالك خطوات حثيثة لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس في كافة المجالات، وإزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك.

كما أكد على حرص المملكة خلال سنة رئاستها على مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، مع ضرورة رفع وتيرة التنسيق بين جميع دول المجلس لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي، وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م.

كما أكد أهمية السعي لتذليل العقبات التي تواجه العمل الخليجي المُشترك، من خلال تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتوافق بين دول المجلس على مختلف الأصعدة والمجالات.