الجزائر تتوقع تقليص واردات الحبوب 26% خلال الموسم الحالي

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العربية دوت نت – نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الزراعة، اليوم الأحد، إن الجزائر قد تقلص وارداتها من الحبوب 25% أو 26% في الموسم الجاري 2021-2022 في ظل توقعات بإنتاج ما بين 27 و30 مليون قنطار محليا.
وقال الوزير محمد عبد الحفيظ هني، إن الأرقام لا تأخذ في الحسبان الكميات التي يسحبها المزارعون لزرع حقولهم والكميات الموجهة للجمعيات الخيرية وتلك التي تباع مباشرة.
يذكر أن الحكومة الجزائرية اقترحت سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة تحدي تراجع عائدات الطاقة وضعف القطاع الخاص، ومواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد.
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