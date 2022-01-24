مال وأعمال

الجزائر تتوقع تقليص واردات الحبوب 26% خلال الموسم الحالي

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العربية دوت نت – نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الزراعة، اليوم الأحد، إن الجزائر قد تقلص وارداتها من الحبوب 25% أو 26% في الموسم الجاري 2021-2022 في ظل توقعات بإنتاج ما بين 27 و30 مليون قنطار محليا.

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وقال الوزير محمد عبد الحفيظ هني، إن الأرقام لا تأخذ في الحسبان الكميات التي يسحبها المزارعون لزرع حقولهم والكميات الموجهة للجمعيات الخيرية وتلك التي تباع مباشرة.

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يذكر أن الحكومة الجزائرية اقترحت سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة تحدي تراجع عائدات الطاقة وضعف القطاع الخاص، ومواجهة تداعيات الجائحة على الاقتصاد.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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