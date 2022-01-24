رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة…

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

وشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق عقد اجتماع بشأن ملف التعامل مع مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية، وتم خلاله الاتفاق على عدد من المشروعات، وضرورة وضع خطة تنفيذية لهذا الملف تستند إلى فصل شبكة الصرف الصحي عن مياه الأمطار.

ولفت إلى أنه طبقا للتغيرات المناخية التي نشهدها حالياَ، فهناك عدد من المشروعات المطلوبة لمواجهة الظواهر الناتجة عنها.

من جانبه، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى عقد عدة اجتماعات مع المسئولين المعنيين، وكذا مع مسئولي كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، التي أعدت الدراسة المبدئية لخطة الإدارة المتكاملة لمياه الأمطار، ونحن في انتظار تقديم كلية الهندسة خطة تنفيذية؛ تمهيدا للبدء في تنفيذها على الفور.

وعقّب الدكتور مصطفى مدبولي، بالإشارة إلى ضرورة استغلال الفترات التي تتخلل النوات وموجات الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية خلال الأشهر الحالية؛ لإعداد الخطة المطلوبة.

ولفت إلى أن آخر نوَة يمكن أن تتعرض لها المحافظة تتزامن مع بداية شهر أبريل، وهو الأمر الذي يستلزم الانتهاء من الخطة التنفيذية خلال هذه الفترة.

حلول عاجلة للمناطق الساخنة

وفي ضوء ذلك، كلف رئيس الوزراء بسرعة التعامل بحلول عاجلة مع المناطق الساخنة التي تعرضت لبعض المشكلات الناجمة عن موجات الطقس السيئ خلال الفترة الماضية.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة أن تتضمن المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها في المحافظة شبكة صرف مياه الأمطار منفصلة عن شبكة الصرف الصحي.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة دائمة من المسئولين المعنيين، وبرئاسة المحافظ، تكون مسئولة عن تذليل أية معوقات وتتابع تنفيذ المشروعات المختلفة بالإسكندرية، بحيث تعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي في المحافظة، وترفع تقريرا لرئيس الوزراء عن أعمالها بصفة دورية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور سعيد علام، عميد هندسة الإسكندرية، نبذة عن الموقف التنفيذي لمشروع إدارة مياه الأمطار بالإسكندرية.

وأشار علام إلى أنه عقب الاجتماع السابق الذي عقده رئيس الوزراء بشأن “الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، والتي تتلخص محاورها الرئيسية في الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشرة، أخذا في الاعتبار تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، جرى دراسة التكليفات الصادرة عن هذا الاجتماع، وتحديد البيانات المطلوبة للوصول إلى رؤية موحدة.

وأشار إلى عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن ضمت المسئولين المعنيين قدمت خلالها شركة الصرف الصحي بيانا عن مشروعات الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها، كما تم تقديم دراسة المخطط الشامل للإحلال والتجديد حتى يتسنى دراسته ووضع رؤية موحدة بشأنه.

من جانبه، أشار الدكتور وليد البرقي، رئيس قسم الهندسة الصحية بهندسة الإسكندرية، إلى أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تقدمت بملاحظاتها على الدراسة المقدمة، وخلال ذلك تم الاتفاق على البدء بمنطقة المنتزة، ثم أعقب ذلك تقديم الشركة بيانات حول محطات الرفع والقدرات التصميمية لها، ثم رد ممثلو جامعة الإسكندرية على ملاحظات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على الدراسة المقدمة.

ونوه إلى عرض مسارات المجمعات الرئيسية المقترحة بمنطقة المنتزة والتي ستستقبل مياه الأمطار من الشوارع الجانبية، كما تم الاتفاق على أن يقوم فريق جامعة الإسكندرية باستكمال مسارات المجمعات الرئيسية المقترحة لباقي أحياء الدراسة تباعا.

شبكة تصريف مياه الأمطار

كما أشار الدكتور وليد البرقي إلى أن فريقا من جامعة الإسكندرية تقدم بمقترح مشروع إعداد المخطط العام لشبكات تصريف مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية؛ بهدف تجميع أكبر قدر من مياه الأمطار، مع تقليل تكاليف الإنشاء والتشغيل مستقبلا.

ولفت إلى أن هذا المقترح يتضمن منهجية إعداد المخطط العام لشبكة مياه الإسكندرية بدءا من مرحلة تجميع وتحديث وتحليل البيانات، وتحديد مصادر الحصول عليها، ثم مرحلة الدراسة والتخطيط؛ للوصول إلى مرحلة الدراسة التصميمية، وإعداد مستندات الطرح.

حضر الاجتماع: اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور طارق ندا، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”: الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور سعيد علام، عميد هندسة الإسكندرية، والدكتور وليد البرقي، رئيس قسم الهندسة الصحية بهندسة الإسكندرية.