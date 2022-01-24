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جولدمان ساكس يتوقع استمرار أزمة إمدادات الغاز الطبيعي في…

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بلومبرج _ يتوقع المحللون في بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب استمرار أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا خلال الصيف المقبل وحتى عام 2025.

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير جولدمان ساكس القول إن أسعار الطاقة المرتفعة التي تشهدها أوروبا خلال الشهور الأخيرة لن تكون بالضرورة لمرة واحدة.

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وأضاف التقرير أن الخلل الشديد في إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أواخر العام الماضي إلى مستويات تاريخية وأدى إلى تدمير الطلب الصناعي على الطاقة قد يتكرر مجددا خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن تدفق شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة آسيا إلى أوروبا بشكل قياسي وقرب انتهاء موسم الطلب على الوقود للتدفئة مع تحسن درجات الحرارة لا يعني أن أزمة الطاقة في أوروبا ستنتهي قريبا.

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في الوقت نفسه فإن انخفاض درجات الحرارة أكثر من المتوقع خلال فبراير ومارس المقبلين يمكن أن يؤدي إلى نقص قياسي في مخزونات الغاز وانقطاعات في التيار الكهربائي في بعض دول أوروبا. كما تؤدي التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة اسعار الغاز.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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