موانئ أبوظبي توقع اتفاقية شراكة مع إيني لإنشاء قاعدة لوجستية…

العربية نت _ أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، أن مجموعة موانئ أبوظبي وقعت اتفاقية شراكة مع شركة إيني الإيطالية لإنشاء قاعدة لوجستية في ميناء مغرق، بمنطقة الظفرة. وأضاف أن إنشاء هذه القاعدة اللوجستية يأتي بهدف دعم عمليات الحفر البحرية وتعزيز الكفاءة والنمو في قطاع الطاقة في دولة الإمارات.

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