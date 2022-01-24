مال وأعمال

السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي…

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع “مستقبل مصر”.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي “مستقبل مصر” ضمن نطاق المشروع العملاق “الدلتا الجديدة” الذي يستهدف لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان.

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وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع “مستقبل مصر”، الذي يعتبر اضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة.

كما تابع الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية لمشروع “مستقبل مصر”، من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع، وما تضمه من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي لمجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية، والذي سيمثل بدوره قيمة مضافة لقطاع المنتجات الغذائية للدولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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