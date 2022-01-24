عقود النفط الآجلة تزيد خسائرها.. والخام الأمريكي يهبط…

العربية دوت نت – عمقت عقود النفط الآجلة اليوم الاثنين من خسائرها، على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط أدت إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الخاصة بإمدادات النفط، وقد هبط الخام الأمريكي دولارين للبرميل، بعد موجة صعود في التعاملات المبكرة.

ارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو 2% مسجلين أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر 2014. وارتفعت الأسعار أكثر من 10% حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من قلة المعروض.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة فوجيتومي سيكيوريتيز “ما زال المستثمرون متفائلين بسبب المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط، بينما استمرت أوبك + في الفشل في الوصول إلى هدفها الإنتاجي”.

وأضاف “توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة وسط طقس بارد زاد الضغط أيضا”.