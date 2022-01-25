- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وكالات – أعلنت هيئة الدفاع المدني في إيطاليا، اليوم الاثنين، تسجيل 138860 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد.
وذكرت الهيئة في النشرة الصحية أنه تم تسجيل 227 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 143523 شخصا.
ولفتت إلى أن أعداد المقبولين في المستشفيات يتزايد مرة أخرى، إذ أن هناك حاليا 19627 مريضا في المستشفى و 1685 مريضا في أقسام العناية المركزة، أي بزيادة بحاصل 9 حالات، مع 132 حالة دخول حتى آخر 24 ساعة.
وبينت أن هناك 131303 أشخاص تماثلوا للشفاء حديثا، وبذلك يصل المجموع التراكمي للمتعافين إلى 7045249.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسجل 227 حالة وفاة وأكثر من 138 ألف إصابة جديدة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.