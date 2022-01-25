العربية دوت نت – قرر وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، تعيين علاء البطل رئيسا للهيئة العامة للبترول، خلفا للمهندس عابد عز الرجال؛ لبلوغه السن القانوني للإحالة إلى المعاش، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية. وأضاف البيان، أنه تم تعيين نائل عبد الرحمن درويش رئيسا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة. كما تقرر تعيين المهندس علاء عادل حجر، رئيسا للإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاء البطل رئيسا للهيئة العامة للبترول خلفا لعز الرجال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.