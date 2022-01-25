مال وأعمال

علاء البطل رئيسا للهيئة العامة للبترول خلفا لعز الرجال

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العربية دوت نت – قرر وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، تعيين علاء البطل رئيسا للهيئة العامة للبترول، خلفا للمهندس عابد عز الرجال؛ لبلوغه السن القانوني للإحالة إلى المعاش، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية.

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وأضاف البيان، أنه تم تعيين نائل عبد الرحمن درويش رئيسا لمجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة.

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كما تقرر تعيين المهندس علاء عادل حجر، رئيسا للإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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