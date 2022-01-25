الصحة: مصر أول دولة بإفريقيا والشرق الأوسط توفر عقار…

دوت الخليج – قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن مصر نجحت في توفير عقار “مولونوبيرافير” المضاد لفيروس كورونا المستجد؛ لتكون الأولى على مستوى قارة إفريقيا والشرق الأوسط والرابعة عالميا في ذلك.

وأشار عبد الغفار إلى ترخيص هيئة الدواء المصرية لـ5 شركات محلية لتصنيع الدواء بعد اجتيازه للاختبارات المعملية الدقيقة التي أجازت الاستخدام الطارئ للدواء.

هيئة الدواء: منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر المولونبيرافير المقاوم لفيروس كورونا

وقال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن عقار «مولونوبيرافير» حصل على الترخيص بالاستخدام الطارئ من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، ووكالة الأدوية الأوروبية الـEMA كأول دواء في صورة كبسولات تؤخذ عن طريق الفم لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة من الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار عصام إلى نجاح العقار في تقليل احتمالات دخول المستشفيات بنسبة 50%.

وأكد أن هيئة الدواء المصرية نجحت في اختصار المدة الزمنية للترخيص للعقار بالاستخدام الطارئ إلى ثمانية أشهر من خلال زيادة أوقات العمل والاستقراء الجيد لتطورات التجارب الإكلينيكية على مستوى دول العالم.

وأشار عصام إلى أن الشركات المحلية نجحت حتى الآن في إنتاج نحو 25 ألف عبوة، مع توافر مواد خام تكفي لتصنيع نحو 150 ألف عبوة إضافية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن العقار الجديد أصبح متاحا للاستخدام، وسيتم إضافته لبروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا؛ طبقا لرؤية اللجنة العلمية المعنية بتحديث وتطوير البروتوكول.

ونوه إلى أن استخدام العقار الجديد سيكون مقتصرا على المستشفيات ولن يطرح في الصيدليات العامة، ليتم العلاج به تحت إشراف طبي كامل.