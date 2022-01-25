النفط يهبط 2% مع تضرر الأصول عالية المخاطر من توقعات رفع…

وكالات – أغلقت أسعار النفط منخفضة نحو 2%، متضررة من مخاوف المستثمرين حيال احتمال زيادات أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، مما دفع أسواق الأصول العالية المخاطر للهبوط في حين ارتفع الدولار.

وهوت الأسهم الأمريكية مع بداية جلسة الاثنين، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أكبر خسائرها الأسبوعية منذ عام 2020؛ متأثرة بتراجع أصول أخرى عالية المخاطر مثل النفط.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.84% لتسجل عند التسوية 86.27 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود الخام الأميريكي غرب تكساس الوسيط 2.2% لتبلغ عند التسوية 83.31 دولار للبرميل.

أداء النفط الأسبوع الماضي

كان الخامان القياسيان كلاهما قد سجلا الأسبوع الماضي خامس أسبوع على التوالي من المكاسب مع صعودهما 2% ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 .

ارتفاع أسعار النفط يأتي في ظل زيادة غير متوقع في مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة، ولكن تخل النفط عن بعض مكاسبه خلال جلسة الجمعة مع جني المستثمرون الأرباح.

وما زالت أسعار النفط مرتفعة بأكثر من 10% عن مستواها في بداية هذا العام بدعم من مخاوف حيال شح في الإمدادات بينما تجد مجموعة أوبك+ صعوبة في تحقيق زيادة إنتاجية شهرية مستهدفة قدرها 400 ألف برميل يوميا.

بالإضافة إلى ذلك، يترقب المستثمرون التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، حيث ترتفع علاوة المخاطر المتعلقة بالقطاع وسط زيادة المخاوف من تعطل الإمدادات.

توقعات أسعار النفط

رفع بنك Barclays توقعاته لمتوسط سعر النفط بمقدار خمسة دولارات للعام الحالي، مشيرا إلى انكماش فائض الطاقة الإنتاجية وتزايد المخاطر السياسية. وفي تحرك مماثل الأسبوع الماضي.

كما توقع بنك Morgan Stanley أن يصل سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل بحلول الربع الثالث.