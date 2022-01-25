البنك الدولي: إيرادات الحكومة اللبنانية تتراجع إلى النصف في…

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سي ان بي سي _ قال البنك الدولي في تقرير اليوم الثلاثاء، إن إيرادات الحكومة اللبنانية انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021، وإنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5%.
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وقال البنك الدولي في بيان صحفي مرفق بأحدث تقرير له بشأن لبنان، إن كساد الاقتصاد اللبناني “من تدبير قيادات النخبة في البلاد” و”يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل”.
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