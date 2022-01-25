وزيرة التجارة: 64.5% زيادة في حجم الصادرات المصرية لليبيا…

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، حيث استعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقالت وزيرة التجارة إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتةً إلى أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار والعروبة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والليبي على حد سواء .

وأشارت جامع إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً ملموساً بين البلدين في المجال الصناعى يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف إستعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي، لافتةً إلى مكانية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى المجال الاستثماري.

وأوضحت الوزيرة أن السوق الليبي يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5% .

سلامة الغويل: حريصون على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك مع الشقيقة مصر في مختلف المجالات

ومن جانبه أكد الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وبما يعكس الروابط التاريخية والجغرافية مع دولة مصر الشقيقة.

وأشار إلى حرص الحكومة اليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد اليبيى وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعى وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثماري.

ولفت الغويل إلى أهمية ترجمة المواقف المشتركة بين البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تعود بالنفع على كلا البلدين ،مشيراً إلى ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لليبيا خلال شهر إبريل من العام الماضي.