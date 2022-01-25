رئيس الوزراء: مصر تأمل في الوصول لاتفاق ملء وتشغيل ملزم…

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر تحرص على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونياً لاتفاق سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة من خلال الموازنة بين تحقيق إثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من السد، في مجال توليد الكهرباء، وتحقيق التنمية المستدامة في مقابل عدم حدوث ضرر لدولتي المصب، مصر والسودان.

وأشار مدبولي، في بيان صحفي، اليوم، إلى أن مصر تبدي اهتماماً باستئناف المفاوضات في أقرب وقت، بهدف الإسراع في حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف، أخذاً في الاعتبار ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسي على مياه النيل التي يعد مصدرها الأساسي من النيل الأزرق.

وأوضح رئيس الوزراء، أن تحقيق التنمية في كافة دول حوض النيل كان دائماً من أولويات مصر من خلال تقديم المساعدات والخبرات التي تسهم في مساعدة الدول الشقيقة في إطار التعاون الثنائي باعتبارها الأساس في توفير الاستقرار لشعوب تلك الدول.

وأكد أن مصر تعرب عن أملها في إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة لما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمي.