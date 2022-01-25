صندوق النقد يبقي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 2.8% في…

العربية دوت نت – أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عند 2.8% في 2023.

وخفض صندوق النقد توقعات نمو منطقة اليورو 0.4% إلى 3.9% هذا العام، كما خفض توقعات نمو اقتصاد الصين 0.8% إلى 4.8% في 2022 بسبب أزمة القطاع العقاري والجائحة.

كما خفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي 1.2% إلى 4% في 2022، مع توقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.8% في 2023.

وخفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام، مشيرا إلى تداعيات المتحور أوميكرون الذي أحدث تباطؤاً في الولايات المتحدة والصين.

توقّع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 4.4% هذا العام، أي أقلّ بنصف نقطة مئوية عن تقديراته السابقة التي نشرت في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك جرّاء “العراقيل” التي تسبّبت بها آخر موجة كوفيد.

وأوضح الصندوق أنّ أوميكرون “يهدّد بانتكاسة في مسار التعافي المبدئي”، فيما سيستمر ارتفاع معدلات التضخّم لفترة أطول من المتوقع.

توقع الصندوق أن يبدأ ارتفاع التضخم بالتلاشي مع تشديد السياسة النقدية، والانحسار التدريجي لأزمة سلاسل الإمداد، موضحاً أن التضخم سيظل مرتفعًا بالمدى القريب بمتوسط 3.9% بالدول المتقدمة.