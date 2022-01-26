رئيس الوزراء: خطة لإحلال الميكروباصات للعمل بالكهرباء

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ مع عدد من كبار المصنعين للأتوبيس الكهربائي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية اجتماع اليوم حيث يتعلق بمنظومة وسائل النقل الجماعي الكهربائية، وجهود الدولة لدعم التوسع في إنتاج وتصنيع المركبات الخاصة بها.

ونوه إلى أن هذا اللقاء سبقه اليوم عقد اجتماع لمناقشة واستعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ” COP27″، في مدينة شرم الشيخ، حيث تم الاتفاق على تشغيل الأتوبيسات الكهربائية بالمدينة، والاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل الصديقة للبيئة.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل حاليا على توحيد الجهود المبذولة من جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية بملف منظومة وسائل النقل الجماعي الكهربائية؛ سعيا لتحقيق أقصى استفادة من هذه المنظومة.

من جانبه، أشار وزير النقل، كامل الوزير، إلى الجهود المبذولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة، موضحا أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات لتصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي محليا؛ لتشغيلها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: كما تم التعاقد على نحو 30 أتوبيسا تعمل بالكهرباء، ستكون جاهزة للعمل بمدينة شرم الشيخ قبل انعقاد قمة تغير المناخ.

وقال وزير الإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي إنه يتم التعاون مع إحدى الشركات المصرية في مجال وسائل النقل الصديقة للبيئة، ولدينا خطوط إنتاج للأتوبيسات الكهربائية بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 250 أتوبيسا.

فيما أشار وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، إلى وجود مشروعات لتصنيع المركبات الصديقة للبيئة، سواء الأتوبيسات، أو”الميكروباصات”.

وأكد أنه تم بالفعل التوقيع مع الشركات المتخصصة، ونعمل على أن يكون هناك إنتاج متاح قبل انعقاد قمة المناخ.

ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى ما يتم من تعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعة الأتوبيسات الكهربائية، مشيرا إلى أنه جار حالياً إتمام الإجراءات الخاصة بالتصنيع المشترك، ونعمل على أن يكون منتجنا موجودا في السوق قبل شهر نوفمبر المقبل.

من جانبهم، أكد مسئولو الشركات قدرتهم على تصنيع الأتوبيسات المطلوبة خلال هذه الفترة.

وطالب رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، مختلف الجهات المعنية بوسائل النقل الصديقة للبيئة بتقديم خطة متكاملة لإنتاج المركبات المطلوبة في هذا الإطار، تتضمن المدى الزمني لإتاحة تلك المركبات.

وأكد أهمية تعميق المنتج المحلي في تصنيع هذه المركبات صديقة البيئة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف توفير الأتوبيسات الكهربائية في مدينة شرم الشيخ بصفة دائمة، وهناك خطة خاصة بإحلال “الميكروباصات” للعمل بالكهرباء.

وكلف مدبولي، وزير النقل بالاجتماع مع الشركات المصنعة للأتوبيسات الكهربائية، لعرض المواصفات المطلوبة، والتعرف على القدرة الانتاجية لكل شركة من الشركات المصنعة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية البدء في تنفيذ خطة متكاملة لإحلال سيارات التاكسي بمحافظة جنوب سيناء بسيارات تعمل بالكهرباء، إلى جانب العمل على تجهيز محطات لشحن المركبات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ، وتوفير أماكن جراجات لها.

وفي هذا الصدد لفت محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، إلى استعداد المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة محطات الشحن، وكذا الجراجات.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس محمد عبد الكريم، مدير مركز تحديث الصناعة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.