وزير الخارجية يؤكد أهمية استئناف مفاوضات سد النهضة في أقرب…

دوت الخليج – أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في أقرب وقت ممكن؛ بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول قواعد الملء والتشغيل، يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

جاء ذلك خلال استقبال شكري، السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي، وذلك في إطار الجولة الحالية التي يقوم بها بالمنطقة.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري هنأ المبعوث الأمريكي على توليه مؤخرا لمهام منصبه، والذي اطلعه على أهم ما دار خلال جولته الحالية في عدد من دول المنطقة.

وأكد وزير الخارجية أهمية التعامل مع الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي من واقع منظور شامل يضمن تسوية جميع القضايا التي تشهدها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن ساترفيلد استعرض مجمل الأوضاع والقضايا في منطقة القرن الإفريقي، وعلى رأسها الأوضاع في السودان.

ومن جانبه، أوضح الوزير شكري أن مصر تحرص على تقديم جميع سبل الدعم للأشقاء في السودان الذي يعد “أمنه واستقراره جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة”.

وأضاف أن مصر تدعم في هذا السياق مبادرة الأمم المتحدة لتفعيل حوار بين مختلف الأطراف السودانية بهدف حلحلة الأزمة الراهنة.

كما أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بالأوضاع في الصومال ودعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار بها.

وأشار إلى استضافة القاهرة، اليوم وغدا، للخلوة الخاصة بمناقشة ترتيبات ما بعد 2021 في الصومال، وذلك بمشاركة الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ وهو الحدث الذي أعرب المبعوث الأمريكي عن تقديره لتنظيم مصر له.