أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%.. وخام برنت يعاود الصعود فوق…

العربية دوت نت – ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، عند التسوية يوم الثلاثاء وسط مخاوف من احتمال شح الإمدادات بسبب التوترات الأوكرانية الروسية وأوضاع المنطقة وصعوبات تغلب أوبك+ على تحديات زيادة الإنتاج المستهدف.

لاحظ المحللون أن أسعار النفط ارتفعت رغم انخفاض أسواق الأسهم، واحتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.93 دولار ، أو 2.2٪ ، لتبلغ عند التسوية 88.20 دولارًا للبرميل ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.29 دولار، أو 2.8٪، ليستقر عند 85.60 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا إن “المخاطر الجيوسياسية دفعت أسعار الخام للارتفاع حيث يبدو أن سوق النفط الضيق الذي يكافح بالفعل انخفاض المخزونات معرض لنقص في الأشهر المقبلة”.

“التجار لا يعرفون كيف سيتطور الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية أو ما إذا كانت إيران ستكون قادرة على التوصل إلى اتفاق نووي، لكن الاحتمالات لن تسير على ما يرام، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى بعض النقص في الإمدادات”، وفقا لـ مويا.

وقال مسؤولون بارزون في إدارة بايدن إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الدول والشركات الكبرى المنتجة للطاقة في جميع أنحاء العالم بشأن تحويل محتمل للإمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وقالت روسيا إنها تراقب بقلق شديد بعد أن وضعت الولايات المتحدة 8500 جندي في حالة تأهب لتكون على استعداد للانتشار في أوروبا في حالة حدوث تصعيد في الأزمة الأوكرانية.