صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 4% في 2022

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وكالات _ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، وقال إن حالة عدم اليقين التي تحيط بالجائحة والتضخم وتعطلات سلاسل التوريد وتشديد السياسة النقدية الأمريكية تشكل مخاطر إضافية.
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وقلص صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بمقدار 1.2% بالنظر إلى فشل الرئيس جو بايدن في تمرير حزمة إنفاق للبرامج الاجتماعية والبيئية قبل تشديد السياسة النقدية الأمريكية واستمرار نقص في الإمدادات.
وقالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة التنفيذية لصندوق النقد، إن الاقتصاد الأمريكي من المتوقع الآن أن ينمو بنسبة 4% في 2022 بعد نمو 5.6% في 2021، مع توقعات بأن يواصل التراجع إلى 2.6% في 2023.
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد الصين بمقدار 0.8% إلى 4.8% في 2022 بعد نمو 8.1 في 2021، مع توقعات بأن يرتفع النمو مجددا إلى 5.2% في 2023.
وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو في منطقة اليورو بمقدار 0.4% إلى 3.9% في 2022، وقال إن النمو سيتباطأ إلى 2.5% في 2023 .
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