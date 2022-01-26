مال وأعمال

بوينج تدخل محادثات مع الخطوط الجوية القطرية لبيع طائرات شحن…

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 العربية نت _ قال مصدران مطلعان أمس الثلاثاء، إن شركة بوينج في محادثات متقدمة مع الخطوط الجوية القطرية بشأن طلبية شراء طائرات شحن جديدة مقترحة، وإن من الممكن التوصل إلى اتفاق الأسبوع القادم على أقرب تقدير عندما يزور أمير البلاد واشنطن.

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وأضاف المصدران أن الخطوط القطرية تتطلع لتجديد أسطولها الحالي الذي يضم حوالي 34 طائرة شحن بالنسخة الجديدة الأكبر 777إكس في صفقة قد تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

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وأشارت قطر إلى استعدادها لدراسة شراء ما يصل إلى 50 طائرة.

وقالت شركة إيرباص، الأسبوع الماضي، إنها ألغت عقدا مع الخطوط الجوية القطرية لشراء 50 طائرة من طراز إيه321 نيو التي تحتاجها الشركة لتدشين مسارات جديدة، مما قد يفاقم خلافاً مع أحد أكبر عملاء الشركة يتعلق بطائرات إيه 350 الأكبر حجما.

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ويتوقع أن توسع الخطوة هوة الخلاف الذي اقترب أكثر من صدام نادر في ساحة القضاء، بدء جلسة إجرائية في 26 أبريل في لندن لنظر دعوى قضائية تطالب فيها الخطوط القطرية بأكثر من 600 مليون دولار تعويضا من إيرباص بسبب عيوب في طلاء وسطح طائرات من طراز إيه 350.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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