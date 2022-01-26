- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
إسلام فضل _ قالت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، ان الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجاري في عدة قطاعات.
وأضافت كفافي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشركة تمتلك 100 محطة تعمل بالغاز والوقود السائل وتستهدف إضافة 60 محطة جديدة خلال 2022.
وذكرت أن المجموعة لديها تواجد في 42 مدينة على مستوى الجمهورية وتخدم مليوني عميل وتستهدف إضافة من 150 إلى 200 عميل سنويا، مشيرة إلى أن طاقة عربية تعمل مع أمان القابضة منذ عامين فى قطاع تمويل عملائها.
وأسست شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، وشركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة، شركة جديدة تعمل على رقمنة مختلف المعاملات المالية التي ينطوي عليها قطاع الطاقة وكذلك رقمنة خدمات قطاع الطاقة على نطاق أوسع.
ومن المقرر أن تقدم الشركة الجديدة خدمات الدفع الإلكتروني لكافة عملاء قطاع الطاقة بأنحاء الجمهورية؛ لا سيما عملاء شركة “طاقة عربية”، كما ستعمل على رقمنة خدمات قطاع الطاقة المصري والاستعانة بأحدث التقنيات لتعزيز الخدمات ومستوى الأداء. ومن المقرر أن تبدأ الشركة عملياتها بحلول منتصف العام الجاري، بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التنفيذي: طاقة عربية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 1.5… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.