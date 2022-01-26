الرئيس التنفيذي: طاقة عربية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 1.5…

إسلام فضل _ قالت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، ان الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجاري في عدة قطاعات.

وأضافت كفافي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الشركة تمتلك 100 محطة تعمل بالغاز والوقود السائل وتستهدف إضافة 60 محطة جديدة خلال 2022.

وذكرت أن المجموعة لديها تواجد في 42 مدينة على مستوى الجمهورية وتخدم مليوني عميل وتستهدف إضافة من 150 إلى 200 عميل سنويا، مشيرة إلى أن طاقة عربية تعمل مع أمان القابضة منذ عامين فى قطاع تمويل عملائها.

وأسست شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، وشركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة، شركة جديدة تعمل على رقمنة مختلف المعاملات المالية التي ينطوي عليها قطاع الطاقة وكذلك رقمنة خدمات قطاع الطاقة على نطاق أوسع.

ومن المقرر أن تقدم الشركة الجديدة خدمات الدفع الإلكتروني لكافة عملاء قطاع الطاقة بأنحاء الجمهورية؛ لا سيما عملاء شركة “طاقة عربية”، كما ستعمل على رقمنة خدمات قطاع الطاقة المصري والاستعانة بأحدث التقنيات لتعزيز الخدمات ومستوى الأداء. ومن المقرر أن تبدأ الشركة عملياتها بحلول منتصف العام الجاري، بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة.