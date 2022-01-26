طاقة عربية تخطط لضخ استثمارات جديدة في قطاع الهيدروجين…

إسلام فضل _ قالت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية أحدى شركات القلعة القابضة، إن الشركة بصدد عقد شراكة مع شركة امان للدخول في مشروع جديد في مجال الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة

وأضافت كفاكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الهيدروجين الأخضر على أولويات استثمارات الشركة، حيث يتم التفاوض خلال الفترة الراهنة مع إحدي الشركات لإطلاق ذلك المشروع.

وذكرت أن الشركة تخطط لضخ استثمارات خلال العام الجاري بقيمة 1.5 مليار جنيه في عدة قطاعات، مشيرة إلي أنه تم توقيع 3 عقود في شركة تحلية المياه خلال الفترة الماضية.

وأسست شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، وشركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة، شركة جديدة تعمل على رقمنة مختلف المعاملات المالية التي ينطوي عليها قطاع الطاقة وكذلك رقمنة خدمات قطاع الطاقة على نطاق أوسع.

ومن المقرر أن تقدم الشركة الجديدة خدمات الدفع الإلكتروني لكافة عملاء قطاع الطاقة بأنحاء الجمهورية؛ لا سيما عملاء شركة “طاقة عربية”، كما ستعمل على رقمنة خدمات قطاع الطاقة المصري والاستعانة بأحدث التقنيات لتعزيز الخدمات ومستوى الأداء. ومن المقرر أن تبدأ الشركة عملياتها بحلول منتصف العام الجاري، بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة.