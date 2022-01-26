الطيران: انتظام الحركة الجوية بالمطارات وفرق طوارئ للتعامل…

دوت الخليج – أكدت وزارة الطيران المدني انتظام الحركة الجوية بمطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية، وأنها “تسير بشكل طبيعى ومنتظم- حتى الآن”.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم، أن غرفة العمليات المركزية، التي وجه الطيار محمد منار وزير الطيران بتشكيلها بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران والمطارات وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة وتطورات الأحوال الجوية علي مدار الساعة.

كما نوه إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي ومختلف المطارات المصرية؛ لمتابعة مستجدات حالة الطقس وتوفير فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار في مواقع العمل المختلفة، وكذلك توافر أعداد كافية من المعدات لسحب المياه وتوزيعها في المسارات المخصصة لها.