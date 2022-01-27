أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ 2014 بدعم من شح الإمدادات…

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وكالات – صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أعوام متجاوزة 90 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء بدعم من شح في الإمدادات وتوترات جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، وهو ما يثير مخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات في المعروض.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.
كما تصاعدت المخاوف بشأن الشرق الأوسط يوم الاثنين عندما شنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجوما صاروخيا على قاعدة في الإمارات.
وارتفع خام برنت 1.87 دولار أو 2.12% إلى 90.07 دولار للبرميل بعد أن سجل 89.60 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار أو 1.3% إلى 86.73 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزون الخام في أمريكا زاد بمقدار 2.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 يناير ليصل إلى 416.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم أشارت إلى انخفاض قدره 700 ألف برميل.
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