مال وأعمال

ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأمريكية وتراجع نواتج التقطير

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وكالات – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات كل من النفط والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير.

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وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزون الخام زاد بمقدار 2.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 21 يناير ليصل إلى 416.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم أشارت إلى انخفاض قدره 700 ألف برميل.

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وتراجعت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي

وارتفعت مخزونات البنزين بواقع 1.3 مليون برميل إلى 247.9 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2021، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

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وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.8 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 125.2 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.3 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض بمقدار 695 ألف برميل يوميا إلى 3.44 مليون برميل يوميا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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