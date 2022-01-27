- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
– أعلنت وزارة المالية في لبنان استمرار تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية.
وأفادت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنها تخطط لاعتماد “سعر صرف واقعي” في موازنة 2022، وتتوقع أن يكون عجز الموازنة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة موازنة 2022 مقابل 1.1% في 2021.
بلغ متوسط سعر الصرف في الربع الرابع من 2021 20 ألف ليرة للدولار، فيما يتوقع أن يكون النمو الحقيقي 3.0% في موازنة 2022 بحسب الوزارة.
يتوقع لبنان نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 22.01 مليار دولار في موازنة 2022، كما حددت الوزارة المتوسط لسعر الصرف عند 10083 ليرة للدولار في 2021 (وليس في موازنة 2022).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يواصل تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.