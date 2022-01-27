إياتا: تعافي السفر لا يزال بعيدا عن مستويات 2019

العربية نت _ كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن نتائج حركة المسافرين لعام 2021، والتي أظهرت انخفاض الطلب بنسبة 58.4% مقارنة بمعدله السنوي لعام 2019؛ ما يُمثّل تحسناً عن المستويات المُسجلة العام الماضي، عندما انخفضت إيرادات الركاب لكل كيلومتر عن العام بأكمله بنسبة 65.8% بالمقارنة مع عام 2019.

نظراً إلى تأثير أزمة كورونا على مقارنات النتائج الشهرية بين عامي 2020 و2021، وما لم يذكر خلاف ذلك، ترجع جميع المقارنات إلى الفترة المقابلة لها من 2019، حيث كانت مستويات الطلب ضمن نطاقها الاعتيادي.

تراجعت مستويات الطلب العالمي على السفر عام 2021 بنسبة 75.5% عن معدلها عام 2019. بينما انخفضت السعة (التي تقاس بعدد المقاعد المتوافرة لكل كيلومتر) بنسبة 65.3%، وتراجع عامل الحمولة بمقدار 24.0 نقطة مئوية ليصل إلى 58.0%.

وتراجعت مستويات الطلب المحلي في 2021 بنسبة 28.2% مقارنةً مع عام 2019. كما انكمشت السعة بنسبة 19.2%، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 9.3 نقطة مئوية إلى 74.3%.

وانخفض إجمالي حركة المسافرين في ديسمبر 2021 بنسبة 45.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، بتحسّن طفيف عن معدل التراجع المُسجل في شهر نوفمبر عند 47.0%، بينما واصل الطلب الشهري تعافيه على الرغم من المخاوف التي أثارها متحور أوميكرون. وبدورها تراجعت السعة بنسبة 37.6% وعامل الحمولة بمقدار 9.8 نقطة مئوية ليصل إلى 72.3%.

وآثارت التدابير المُعتمدة للتعامل مع متحور أوميكرون: أسفرت القيود المفروضة على السفر بسبب متحور أوميكرون عن تباطؤ تعافي معدلات الطلب العالمي حوالي أسبوعين في ديسمبر.

وكان الطلب العالمي يتعافى بوتيرة تصل إلى 4 نقاط مئوية شهرياً بالمقارنة مع عام 2019. ولولا ظهور متحور أوميكرون، كُنا نتوقع تحسُّن الطلب العالمي في شهر ديسمبر إلى حوالي 56.5% دون معدلاته في عام 2019، غير أن أعداد المسافرين ارتفعت بشكل طفيف لغاية 58.4% دون مستوياتها لعام 2019 من -60.5% في شهر نوفمبر.

وسجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعاً في حركة المسافرين الدولية بنسبة 93.2% في 2021 مقارنة بعام 2019، وهو الانخفاض الأكبر بين جميع المناطق. ووصلت هذه النسبة إلى 87.5% في شهر ديسمبر في تحسن طفيف عن معدل التراجع المسجل في نوفمبر عند 89.8%.

كما انخفضت السعة الإجمالية للعام الماضي بنسبة 84.9% مقارنة بعام 2019، وتراجع عامل الحمولة بمعدل 44.3 نقطة مئوية ليصل إلى 36.5%.

وشهدت شركات الطيران الأوروبية انخفاضاً في حركة المسافرين بنسبة 67.6% في 2021 مقارنة بعام 2019. كما انخفضت السعة بنسبة 57.4% وتراجع عامل الحمولة بنسبة 20.6 نقطة مئوية إلى 65.0%.

وتراجعت حركة المسافرين بنسبة 41.5% في ديسمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2019، في تحسن عن الانخفاض المُسجل على أساس سنوي في شهر نوفمبر عند 43.5%.

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط في عام 2021 تراجعاً في الأعداد السنوية للمسافرين بنسبة 71.6% بالمقارنة بعام 2019. وانخفضت السعة السنوية بنسبة 57.7%، وتراجع عامل الحمولة بمعدل 25.1 نقطة مئوية إلى 51.1%.

وانخفضت حركة المسافرين بنسبة 51.2% في ديسمبر مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2019، في تحسن ملموس عن الانخفاض بنسبة 54.3% المسجل في نوفمبر.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الجنوبية تراجعاً في حركة المسافرين الإجمالية بنسبة 65.6% مقارنة بعام 2019. وانخفضت السعة بنسبة 52.2%، فيما هبط عامل الحمولة بنسبة 23.8 نقطة مئوية إلى 60.2%.

وتراجع طلب المسافرين في شهر ديسمبر بنسبة 41.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، في تحسن عن التراجع بنسبة 44.6% المُسجل في نوفمبر.

وسجلت شركات الطيران في أمريكا الجنوبية تراجعاً في إجمالي حركة المسافرين بنسبة 66.9% مقارنة بعام 2019. وانخفضت السعة بنسبة 62.2% وتراجع عامل الحمولة بنسبة 10.2 نقطة مئوية إلى 72.6%، وهو المعدل الأعلى بين جميع المناطق.

كما تراجعت حركة المسافرين بنسبة 40.4% في ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بتحسن ملموس عن معدل التراجع في نوفمبر الذي بلغ 47.3%.

وسجلت شركات الطيران في أفريقيا تراجعاً في حركة المسافرين العام الماضي بنسبة 65.2% مق ارنة بعام 2019، وهو الأداء الأفضل بين جميع المناطق.

وانخفضت السعة بنسبة 56.7%، فيما هبط عامل الحمولة بنسبة 14.1 نقطة مئوية إلى 57.3%. كما تراجع طلب المسافرين بنسبة 60.5% في ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في تدهور ملحوظ عن معدل التراجع في نوفمبر عند 56.5%، والذي جاء نتيجة للقيود التي فرضتها الحكومات على السفر في محاولة للحد من انتشار متحور أوميكرون.