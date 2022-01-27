الاتحاد الأوروبي يطلق إجراءات ضد الصين في منظمة التجارة…

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فرانس برس _ بدأ الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إجراءات لدى منظمة التجارة العالمية ضد الصين بشأن ممارسات تجارية يعتبرها تمييزية ضد ليتوانيا، كما أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان.
وقالت المفوضية في بيان، إن “محاولات الحل الثنائي أخفقت وقرر الاتحاد الأوروبي الشروع في إجراءات تسوية النزاعات ضد الصين”.
وأوضحت أن “المشاورات التي تبدأ اليوم مع منظمة التجارة العالمية هي الخطوة الأولى في هذه العملية”.
وتتهم فيلنيوس بكين بتعطيل صادراتها احتجاجا على فتح سفارة لتايوان في ليتوانيا.
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