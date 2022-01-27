وزيرة التجارة: دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد وزيادة…

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً اعداد دراسة متكاملة للارتقاء بصناعة السجاد المصري وزيادة قدرته التنافسية سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الاجهزة المعنية والقطاع الخاص ممثلاً في الشركات العاملة في انتاج السجاد والغرف الصناعية والمجالس التصديرية المعنية.

جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة للاجتماع الاول للجنة دعم صناعة السجاد في مصر والتي شكلها رئيس مجلس الوزراء المصري بعضوية وزارات المالية وقطاع الاعمال العام والتعاون الدولي وجهاز تنمية تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العامة للاستثمار وغرفتي الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات والمجلس التصديري للمفروشات الى جانب عدد من الشركات المنتجة للسجاد المصري.

وشارك في اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء باللجنة.

وقالت الوزيرة إن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن تنمية وتطوير صناعة السجاد المصري خاصة وأن مصر تمتلك إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها لتعميق هذه الصناعة وزيادة قيمتها المضافة الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات الإنتاجية والجودة ومن ثم إحداث طفرة فى معدلات التصدير.

وأشارت جامع إلى أن الإجتماع استعرض عدد من المحاور تضمنت تعظيم الاستفادة من الإتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم لتسهيل نفاذ منتج السجاد المصري إلى الأسواق الخارجية مع دراسة توقيع إتفاقيات شراكة جديدة مع الدول المستهدف النفاذ إلى أسواقها وتقديم مزيد من خدمات الدعم الفني والتكنولوجي للشركات وبما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكلفة.

أضافت أن الاجتماع تناول دراسة إنشاء مدرسة للتعليم الفني متخصصة في تعليم صناعة السجاد لتخريج وتأهيل العمالة الفنية والتوسع فى الشركات المصرية في معارض السجاد العالمية، وكذا توفير آليات وبرامج تمويلية سواء لإقامة توسعات فى مشروعات قائمة أو بدء مشروعات جديدة مع السعى لتوفير مدخلات تلك الصناعة محلياً، ودراسة إستخدام ألياف النخيل بديلاً عن إستيراد الجوت.

ولفتت الوزيرة إلى أن صناعة السجاد المصري تحظى بإقبال وثقة المستهلكين سواء داخل السوق المحلى أو فى الأسواق الخارجية ، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن صادرات مصر من السجاد شهدت زيادة خلال السنوات الخمس الماضية حيث إرتفعت من 298 مليون دولار في عام 2016 لتصل إلى 340 مليون دولار فى عام 2020.