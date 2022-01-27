مال وأعمال

أسعار القمح العالمية تقفز لأعلى مستوى في شهرين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

CairoBank

العربية نت _ بدأت تداعيات التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا تظهر بشكل متزايد في الأسواق الزراعية مع ارتفاع الأسعار وزيادة الضغط على تضخم أسعار الغذاء العالمية.

predco_adv_2021

أبرز هذه التداعيات القفزة التي طالت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو وباريس بنحو 10٪ منذ منتصف يناير لتصل إلى أعلى مستوياتها في شهرين، في حين أن أسعار الذرة قريبة من أعلى مستوياتها منذ يونيو.

Edita2021

وبحسب بعض الخبراء، فإن الأحداث الأخيرة تذكر الأسواق بما حدث في عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها ما أدى في حينها إلى صعود أسعار القمح على الرغم من أن الشحنات لم تتأثر بشكل كبير.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تمثلان معا ما يقرب من ثلث شحنات القمح والشعير العالمية.

FNG2021

وقال فراس بدرا رئيس مجلس إدارة شركة Golden Grain، في مقابلة مع قناة “العربية”، إنه في حالة حدوث عمل عسكر روسي ضد أوكرانيا، فإن الأراضي الخصبة على حدود روسيا والتي من المتوقع أن تصير الأحداث فيها ما يؤشر إلى أن العمل الزراعي سيخضع للتوتر، وفي منطقة البحر الأسود أيضا ستتأثر مرافق كثيرة ومنها عمليات الشحن.

ولفت إلى أنه بعد العمل العسكري سيتم فرض عقوبات على روسيا، والتي تعني ارتفاع أسعار الغاز بشكل فوري وكذلك أسعار الشحن.

وتوقع بدرا ارتفاع أسعار المنتجات بنحو 20 أو 30%، إضافة إلى أسعار الشحن المرتفعة أصلا، وبالتالي قد ترتفع أسعار القمح بنسبة 50%.

وأشار بدرا إلى أوكرانيا تعتبر مورد عالمي هام للقمح والشعير والذرة، ويمكن تغطية هذا النقص العالمي ولكن سيكون له كلفة إضافية.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار القمح العالمية تقفز لأعلى مستوى في شهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا