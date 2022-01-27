الاقتصاد الأمريكي يخالف التوقعات ويقفز 6.9% في الربع الأخير…

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وكالات _ حقق الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 6.9% في الربع الأخير من 2021، وجاء هذا النمو أعلى من متوسط التوقعات التي كانت تشير إلى نموا بـ 5.5%.
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وفي الربع الثالث من العام الماضي، تباطأ اقتصاد الولايات المتحدة بشكل حاد وسط تصاعد الإصابات بفيروس كورونا لكن النشاط انتعش منذ ذلك الحين وهو ما يضع أكبر اقتصاد في العالم في مسار نحو تسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 1984.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في قراءتها الثالثة للنمو للأشهر الثلاثة من يوليو إلى نهاية سبتمبر.
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