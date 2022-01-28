معدل البطالة في إسبانيا يتراجع لأدنى مستوى منذ عام 2008

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بلومبرج _ واصل سوق العمالة في إسبانيا التحسن خلال الربع الرابع، حيث تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ عام 2008، بحسب بيانات مكتب الاحصاء الاسباني.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن معدل البطالة انخفض إلى 13.33 % خلال الربع الرابع مقارنة بـ 14.57 % خلال الربع الثالث، فيما تعد أدنى نسبة منذ 13 عاما.
وارتفع عدد العاملين بنسبة 4.35 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، بعدما هدأت حدة تداعيات جائحة كورونا.
وانخفض معدل البطالة بين الشباب ليصل إلى 30.7 % مقارنة بـ 31.2 %، فيما تعد أدنى نسبة منذ عامين.
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