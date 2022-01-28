مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا ترتفع بسبب انخفاض الإمدادات الروسية

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وكالات _ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وسط انخفاض الإمدادات الروسية مجددا، فيما استمرت التوترات على خلفية أزمة أوكرانيا حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى حل دبلوماسي للأزمة.

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وانخفضت تدفقات الغاز الروسي من مسار عبر أوكرانيا مجددا اليوم بعدما كانت قد ارتفعت في الأيام القليلة الماضية.

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وأسهمت الإمدادات المحدودة من أكبر مصدر غاز طبيعي لأوروبا في انخفاض مستويات المخزون بصورة خطيرة في القارة وتسببت في رفع الأسعار لمستويات قياسية.

وارتفعت العقود الأجلة للغاز بنسبة 2.9% لتوقف تراجعات سابقة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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