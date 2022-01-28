مال وأعمال

اقتصاد دبي ينمو 6.3% خلال التسعة أشهر الأولى من 2021

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سي إن بي سي – أعلنت حكومة دبي أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً قدره 6.3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021.

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وأضافت الحكومة أن هذا النمو كان مدفوعاً بقفزة نوعية خلال الربع الثاني 2021 الذي سجل فيه نمواً بلغ 17.8% مقارنة بنفس الفترة من 2020.

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هذا وأرجحت دبي النمو إلى تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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