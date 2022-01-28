اقتصاد دبي ينمو 6.3% خلال التسعة أشهر الأولى من 2021

سي إن بي سي – أعلنت حكومة دبي أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً قدره 6.3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021.

وأضافت الحكومة أن هذا النمو كان مدفوعاً بقفزة نوعية خلال الربع الثاني 2021 الذي سجل فيه نمواً بلغ 17.8% مقارنة بنفس الفترة من 2020.

هذا وأرجحت دبي النمو إلى تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا.