الاقتصاد الألماني يتراجع في الربع الأخير من 2021 مع انتشار…

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– كشفت بيانات اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني انكمش أكثر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي إذ عرقلت قيود مكافحة انتشار المتحور أوميكرون النشاط الاقتصادي.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أكبر اقتصاد أوروبي انكمش 0.7 بالمئة على أساس فصلي في قراءة معدلة. وتوقع استطلاع أجرته انكماش الاقتصاد الألماني 0.3 بالمئة.
وكشفت البيانات المبدئية أن الاستهلاك الخاص تراجع بشدة في حين زادت الحكومة الإنفاق. كما شهد قطاع التشييد انكماشا.
ونما الاقتصاد الألماني 2.8 بالمئة في العام الماضي، وتخفض الحكومة توقعات النمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 3.6 بالمئة.
وذكر وزير الاقتصاد روبرت هابيك يوم الجمعة إنه يتوقع تباطؤ النمو إلى 2.3 بالمئة في 2023.
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