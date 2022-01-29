منظمة التجارة: من الممكن التوصل لاتفاق لرفع براءات اختراع…

العربية نت _ أعلنت المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيويالا اليوم الجمعة في باريس، أنه من الممكن التوصل إلى حل وسط بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول النامية بشأن رفع براءات اختراع لقاحات كورونا في “الأسابيع المقبلة”.

وقالت خلال مؤتمر صحافي “نعتقد أن من الممكن ايجاد أرضية مشتركة وتسوية معقولة تسمح للدول النامية بالحصول على عمليات نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية مع تشجيع الابتكار والبحث”.

وأضافت “نأمل أن يحدث تقدّم في الأسابيع المقبلة”، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تعد بأن عقد اتفاق سيكون ممكنًا قبل القمّة المقرّرة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في 17 و18 شباط/فبراير 2022 في بروكسل.

وذكّرت بأن مجموعتين من الدول تختلفان بشأن مسألة رفع حقوق الملكية الفكرية عن اللقاحات هما من جهة “مجموعة مؤلّفة بشكل أساسي من دول نامية، يصل عددها إلى نحو مئة، وتعتقد أن رفع حقوق الملكية الفكرية اساسية لتشجيع ودعم قدرات الانتاج” لديها.

ومن جهة أخرى، مجموعة “دول متقدّمة بشكل أساسي تؤمن بأهمية ضمان الحصول على لقاحات كورونا… والتي لا تريد القيام بأي شيء قد يثبط الابتكار والبحث والتطوير التي تساعد على تطوير لقاحات جديدة”.

وقال من جهته وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر خلال المؤتمر الصحافي نفسه “المهمّ هو الحصول على اللقاحات، وهو أمر يحصل من خلال التبرّعات وتسهيل التوزيع وضرورة رفع القيود أمام حركة التبادل بأكبر قدر ممكن وهو ما يجب أن يسمح أيضًا حاليًا وفي المستقبل بإنشاء خطوط إنتاج”.

وتابع “هذا ما يحصل أصلًا إذا نظرنا إلى ما يحصل في السنغال ورواندا وجنوب افريقيا”.

وبالنسبة له، “لا يجب أن تكون الملكية الفكرية في الدول النامية عائقًا”.

وأضاف “”إذا كان من الضروري – وهذا هو موقف الاتحاد الأوروبي – زيادة تسهيل الوصول إلى التراخيص الطوعية والتراخيص الإلزامية المتوفرة أصلًا، فلنعمل على ذلك، ونحن مستعدون للقيام بذلك بأكثر الطرق المجدية”.