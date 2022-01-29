وزارة النفط العراقية: الاتفاق مع شركة توتال يدخل حيز التنفيذ…

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_ قالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن بيان لوزارة النفط يوم الجمعة إن الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية سيدخل حيز التنفيذ بالربع الأول من العام 2022.
وستقوم شركة توتال ببناء أربعة مشاريع طاقة عملاقة في جنوب العراق بموجب اتفاق قيمته 27 مليار دولار تم توقيعه في بغداد في سبتمبر.
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