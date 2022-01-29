مال وأعمال

وزارة النفط العراقية: الاتفاق مع شركة توتال يدخل حيز التنفيذ…

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_ قالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن بيان لوزارة النفط يوم الجمعة إن الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية سيدخل حيز التنفيذ بالربع الأول من العام 2022.

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وستقوم شركة توتال ببناء أربعة مشاريع طاقة عملاقة في جنوب العراق بموجب اتفاق قيمته 27 مليار دولار تم توقيعه في بغداد في سبتمبر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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