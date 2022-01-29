أردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بعد نشر الأرقام…

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فرانس برس _ أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بموجب مرسوم صدر السبت، بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم.
وتعرض رئيس هيئة الإحصاء الوطنية سعيد إردال دينجر لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير قدرت معدل التضخم السنوي عند 36.1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عاما.
وقالت المعارضة إن هذا الرقم أقل من الواقع، مشيرة إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.
ولم يوضح إردوغان سبب قراره تعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفية التركية، رئيسا جديدا لهيئة الإحصاء الوطنية بدلا من دينجر.
وارتفع التضخم إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في ديسمبر في تركيا، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركية.
ويجد إردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية، ويواصل الدفاع عن خياراته.
وإدراكا منه للضرر الذي سببه التضخم للاقتصاد ولمستويات شعبيته، تعهد أردوغان في يناير خفض التضخم في أسرع وقت ممكن.
من جهة ثانية، عين أردوغان نائب رئيس الوزراء السابق بكير بوزداغ، وزيرا للعدل، ليحل بذلك مكان العضو المخضرم في الحزب الحاكم عبد الحميد غول.
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