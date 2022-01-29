وزيرة التخطيط : 2.5 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظة…

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الأقصر لعام 2021/2022 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2021/2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030″.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ” خطة المواطن”، تبنى منهجية البرامج والأداء، والتخطيط المبني على الأدلة، حيث تقدم معلومات مفصلة عن أهم المؤشرات التنموية على مستوى كل محافظة، ونصيبها من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي (2021/2022)، بخلاف الاستثمارات الموجهة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، وتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات المختلفة، وأبرز مؤشرات الأداء التي ترصد حالة التنمية الحالية في كل قطاع وأهم المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي بذلك تساهم في أن يكون لدى المواطن صورة كاملة عن تفاصيل مستهدفات خطة التنمية المستدامة في محافظته.

وأضافت السعيد أن “خطة المواطن” بمثابة قاعدة بيانات هامة تساعد المواطنين على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها في نطاقهم الجغرافي (محافظة، مركز، قرية)، بما يضمن جودة تنفيذها طبقاً لأفضل المواصفات والمعايير ذات الصلة، مما يساهم في تفعيل المتابعة المجتمعية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الأقصر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 171 مشروعا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الأقصر بخطة عام 2021/2022 تبلغ 2.5 مليار جنيه .

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الأقصر بخطة عام 2021/2022 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 679,3 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 27,3%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 635 مليون جنيه بنسبة 25,5%، وتبلغ استثمارات قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات 508 مليون جنيه بنسبة 20,4%، ويخص قطاع الصحة 233,8 مليون جنيه بنسبة 9,4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 114 مليون جنيه بنسبة 4,6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 320,5 مليون جنيه بنسبة 12,8%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الأقصر في خطة 21/2022 تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي154 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 100 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة، وفي مجال الإسكان وتطوير العشوائيات توجيه 339.5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال الصحة إنشاء وتطوير 13 مستشفى بمحافظة الأقصر.