الارشيف / مال وأعمال

وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

CairoBank

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم 29 يناير 2022 إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة غدا في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، والذي تستضيفه الكويت رئيس الدورة الحالية 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

predco_adv_2021

وأشار السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزير شكري في الاجتماع تهدف إلى مواصلة التشاور مع وزراء الخارجية العرب بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة وتنسيق المواقف بهدف دعم آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية.

Edita2021

كما سيلتقي وزير الخارجية على هامش الزيارة بعدد من نظرائه العرب لبحث ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا