أردوغان: سنخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وسيتراجع التضخم

وكالات – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن “التضخم سينخفض نتيجة لذلك”، مضيفا أن “المشاكل الاقتصادية لتركيا ستنتهي”.

وأظهر استطلاع أجرته أمس الجمعة أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 47% في يناير.

أردوغان يحث الأتراك على الاقتراض من بنوك الدولة:

وحث الرئيس رجب طيب أردوغان الأتراك على الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة.

وقال أردوغان إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم، الذي قفز إلى 36% الشهر الماضي.

ووعد أيضا بإصدار دين بديل جديد للمستثمرين.

وتحت إلحاح من أردوغان، أجرى البنك المركزي المصري التركي سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة أثارت انهيارا للعملة المحلية في نوفمبر وديسمبر، وهو ما دفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى مستويات مرتفعة لم يشهدها في حوالي عقدين.

التضخم في تركيا:

شهدت تركيا ارتفاع التضخم في ديسمبر إلى أعلى مستوياته منذ تولي أردوغان السلطة قبل 19 عاما وذلك في ظل أزمة عملة أثارها تحرك البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر في إطار نموذج اقتصادي وضعه أردوغان.

وقال أردوغان لأنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود السبت 29 يناير “أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها، أعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينها وسوف ينخفض أكثر”.

وأضاف “سيستقر سعر الصرف وسينخفض التضخم وستنخفض الأسعار أيضا، كل هذه الأمور مؤقتة”.