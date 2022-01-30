فيديو.. الجزء الثاني من صالون «قصص القوابض – دورة حياة…

دوت الخليج – تبث بوابة دوت الخليج جورنال الجزء الثاني من صالون دوت الخليج لشهر يناير 2022، والذي يستعرض قصص وتجارب ودورة حياة عدد من الكيانات والشركات القابضة، والتي تمثل نماذج مختلفة في الإدارة والهيكلة والأهداف والنشاط الاقتصادي، وذلك في إطار عمليات الهيكلة الواسعة التي مرت بها الكثير من الشركات القابضة من النشأة إلى النمو والتوسع، ودخول سيناريوهات التقسيم والدمج وتركز الأنشطة أو تنوعها، وصولا إلى آليات التعامل الرائجة مع الأذرع التابعة.

شارك في صالون دوت الخليج لشهر يناير ، الذي عقد تحت عنوان “قصص القوابض- دورة حياة الشركات الأم”: كل من: أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وباسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

من بين المحاور التي ألقي الضوء عليها: التحديات التشريعية التي تواجه الشركات القابضة في مختلف تعاملاتها، وأسس انتقاء الأنشطة التي يتم الاحتفاظ بها أو التخارج منها أو ضمها، واستفادتها من القيد بالبورصات، ومدى رجاحة أفكار التوسع في عدد كبير من الأنشطة غير المتماثلة، أو التركيز على أنشطة متجانسة تكمل بعضها.

كما فتح صالون دوت الخليج مساحة واسعة لمناقشة الخطط المستقبلية للشركات الممثلة في اللقاء.

أدار اللقاء من فريق جريدة دوت الخليج: أحمد رضوان، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي، وياسمين منير، مدير التحرير والشريك المؤسس، ورضوى إبراهيم مدير التحرير والشريك المؤسس، وأمنية إبراهيم، نائب مدير التحرير.

نجدد التذكير بأن صالون دوت الخليج هو لقاء شهري تنظمه وتستضيفه جريدة دوت الخليج؛ لفتح مجال أمام مناقشات تفصيلية لإحدى القضايا الجوهرية والحيوية، مع مجموعة من المسئولين وقادة الشركات المؤثرة في قطاعاتها.

وناقش اللقاء الأول، الذي عقد في ديسمبر 2021، خطط الطروحات الأولية وسوق المال في 2022، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وشريف سامي، رئيس البنك التجاري الدولي والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، وكريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، ومحمد متولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن آي كابيتال، وياسر زكي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.